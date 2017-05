Los representantes de los trabajadores del Consorcio de Emergencias criticaron este viernes la actitud del consejero de Medio Ambiente y Seguridad del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Rodríguez, que “lejos de querer solucionar el problema real de los bomberos, que pasa por dotar de suficiente personal a todos los parques, lo que hace es soliviantar la situación” hasta el punto de que los sindicatos se plantean convocar al colectivo para adoptar las “medidas necesarias”.

Los bomberos lamentan que Rodríguez pretenda mantener siete parques de bomberos abiertos con déficit de personal, sustentando con localizaciones y más precariedad laboral el servicio, “puesto que no quieren poner más dinero para más personal y, por supuesto, seguir arañando en las condiciones laborales de los trabajadores con más ampliación de jornada, la obligación de estar localizados y recortes de índole económica”, afirman.

Los sindicatos “no salen de su asombro” ante la “cantidad de mentiras vertidas por el consejero sobre la situación del consorcio y de los bomberos grancanarios”, preguntándose si esta es “la idea de la felicidad que tenía cuando asumió el cargo”.

La situación del Consorcio no es nueva, pues es constante la reivindicación de los bomberos ante la desidia política que deriva en una nefasta operatividad del servicio. La situación se remonta a 2007, cuando el gestor político decide abrir tres parques más a los cinco existentes sin convocar oposiciones. Por lo que la misma plantilla de 200 bomberos que había para cinco parques se reparte entre ocho.

“No había que ser muy inteligente para saber que esto desencadenaría una situación de déficit de personal que ha arrastrado a los bomberos a situaciones de máxima inseguridad, puesto que hasta ese momento las dotaciones en los cinco parques era de ocho a diez por turno y después de la apertura se pasa a solo tres o cuatro.”. Desde entonces los bomberos han insistido en la necesidad de dotar de más personal y para ello han convocado dos huelgas, una en 2010 que consiguió sacar una oferta de empleo público de 27 plazas de bomberos y 13 de cabos (40 en total), pero que hasta la fecha siguen sin ser finalizadas, “por lo que es un auténtico despropósito político que se tarden 7 años para finalizar los procesos selectivos con la urgente necesidad que existe”.

Denuncias y denuncias

Por la incapacidad del político a resolver la situación, la Junta General del Consorcio comienza a recortar las condiciones laborales de los trabajadores con el fin de mantener siete parques con estos graves déficit de personal, aumentando la jornada laboral de los trabajadores en 264 horas para cada bombero al año, o lo que es lo mismo, 52.800 horas más a toda la plantilla conformada por 200 agentes. Por consiguiente se les obliga a cubrir el déficit de personal con estas horas que vienen a sustituir a unos 40 funcionarios, justamente la cifra de los procesos selectivos que están paralizados.

Esto conlleva multitud de denuncias por parte de los sindicatos que en la actualidad se encuentran a la espera de resolución en el Tribunal Supremo. En el caso de que les diera la razón a los trabajadores, el Cabildo tendría que desembolsar hasta 15 millones de euros. Este es el problema que se ha planteado a Miguel Ángel Rodríguez y que este se niega a abordar, según los sindicatos.

La “irresponsabilidad política del gobierno del Cabildo actual es tal”, afirman los bomberos, “que el Consorcio de Bomberos mantiene en la actualidad unos estatutos caducados desde hace más de dos años”. Las leyes actuales obliga a que aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes, la prestación del servicio sea completamente prestada por el Cabildo, hablamos que Santa Brígida, Valsequillo, Artenera, San Mateo, Tejada, La Aldea, Moya, Valleseco, Firgas, Teror, Agaete y Guía, estos municipios no están obligados a pagar los más de 1.2 millones de euros que pagan en la actualidad y podrían invertir estas cantidades en coberturas sobre sus competencias para sus municipios, puesto que según la ley actual es el cabildo de Gran Canaria quien debe asumir estas cantidades al completo. Además se da la paradoja, que a razón de habitante por municipio, la media de estos municipios no obligados, frente a los que sí, por contar con más de 20.000 habitantes, Telde, Santa Lucía, Agüímes, Ingenio, Gáldar, Arucas y Mogán, es mayor el coste de la prestación del Servicio de Bomberos, dado que los municipios no obligados pagan una media de 16€ por ciudadano y en el caso de los que están obligados gira en torno a los 11€.