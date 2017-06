El Ayuntamiento de Arucas ha adoptado, en Junta de Gobierno, la petición transladada por la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022 para la creación en el Congreso de los Diputados de una Comisión Parlamentaria que investigue las causas del citado accidente de Spanair que tuvo lugar el 20 de agosto de 2008, con el objetivo de “depurar las responsabilidades políticas y de seguridad que no fueron investigadas en vía judicial”, tal y como describe la iniciativa.

Esta propuesta de acuerdo se tomó en Junta con el apoyo tanto del Grupo de Gobierno (PSOE, CC y NC) así como del PP, Sí Se Puede (SSP) y Con Arucas Plataforma Ciudadana (CONARUC), a través de la petición de dicha asociación.

Al mismo tiempo, el documento insta tanto a las Cortes Españolas como al Gobierno de España a que propongan la creación de un Órgano Nacional Multimodal Independiente para investigar los accidentes e incidentes graves del transporte aéreo, según modelo presentado en julio de 2014 por la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, así como cualquier otro suceso que por el número de víctimas o bien por su complejidad “requiera de una investigación independiente y al margen de la Administración que tenga encomendada su gestión administrativa”.

El Consistorio aruquense respaldará públicamente la difusión de este documento tanto en prensa como en redes sociales y otros medios, comprometiéndose a apoyar las concentraciones pertinentes que la Asociación lleve a cabo, especialmente la que se tiene previsto organizar el 20 de agosto en la Plaza de la Constitución, coincidiendo con la terrible efeméride de la tragedia aérea, en la que fallecieron 154 personas, la mitad de ellas de origen canario.

La actividad que viene realizando la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 desde su creación en octubre de 2008, tanto dentro como fuera de España, ha logrado grandes avances en la asistencia a las víctimas, otros en los derechos y protección de los pasajeros, pero ninguno en cuanto a la investigación de accidentes ni tampoco en cuanto a la depuración de responsabilidades por la muerte de 154 personas y las correspondientes lesiones de 18 supervivientes, según desprende el contenido de la moción.

En este sentido, la AVJK5022 solicitó al COPAC (Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial) un informe que arrojara claridad a las conclusiones del Informe Oficial A-32/2008 emitido por la CIAIAC (Comisión Oficial de Investigación de Accidentes e incidentes de Aviación Civil), al no revelar éste las verdaderas causas del accidente.

A pesar de los graves accidentes aéreos que han ocurrido en nuestro país desde 1972 a 2017, con más de 1.800 personas y 31 supervivientes, catástrofes de las cuales no se han extraído las causas con el rigor y seriedad que obligan tantas muertes, nuestro país sigue manteniendo, según la iniciativa aprobada en Junta, a una “desacreditada CIAIAC que no cuenta con la credibilidad ni de los profesionales del sector ni tampoco con el de las víctimas, puesto que sus informes tienden a culpar a los pilotos fallecidos, que no pueden defenderse, dejando sin corregir la cadena de errores previos que siguen latentes”.

Por dicho motivo, se solicita remediar esta situación, tomando como referencia otros países que sí cuentan con un órgano que se encarga de investigar los transportes aéreos, ferroviarios y marítimos, como son Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Holanda en Europa, o Estados Unidos.