Siendo notorio que en el entorno de la Plaza Grande de Guía se llevan a cabo infinidad de Actos Festivos u otros a lo largo de todo el año y, de manera especial en los meses de Agosto (Fiestas Patronales) y Septiembre (Fiesta de Las Marías), donde la afluencia de familias, menores, jóvenes, etc... suponen la concentración y/o afluencia en dicha zona de grandes cantidades de público, es por lo que en aras de garantizar una mayor Seguridad a la Vida de las personas, el concejal socialista, Manuel García, solicitó en el último Pleno Ordinario de la Corporación guiense que se estudie la posibilidad de instalar unos pivotes semiautomáticos (con banda adhesiva retro-reflectante, iluminación leds, grabación escudo, etc... pivotes que suben automáticamente mediante un resorte de nitrógeno y que bajan mediante acción manual) en las zonas del acceso a dicho lugar: c/ Médico Estévez con la esquina de la Iglesia Parroquial, c/ Luis Suárez Galván con Canónigo Gordillo y esquina Plaza Chica con la bajada a la c/ Eusebia de Armas.

Pudiendo en todo caso hacer extensible dicha colocación a otros lugares que por Seguridad sean igualmente aconsejables, por ejemplo: c/ Médico Estévez con Real, c/ Canónigo Gordillo acceso a plazoleta San José y otros puntos de interés en los diferentes espacios públicos del municipio.