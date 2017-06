El pasado 31 de Mayo se celebró el Pleno correspondiente del Ayuntamiento aldeano, donde Nueva Canarias en La Aldea presentó dos MOCIONES que fueron aprobadas. Además de casi 30 asuntos que preocupan a los vecinos y vecinas del municipio en el apartado de RUEGOS Y PREGUNTAS.

Para Nueva Canarias en La Aldea en cada Pleno municipal se muestra el nerviosismo y las actitudes antidemocráticas características del PSOE aldeano, negándose sistemáticamente a responder a nuestras preguntas o solicitudes,situándose permanentemente a la defensiva.

En este último pleno se evidenció tal circunstancia ,valgan dos de los muchos ejemplos a los que nos tiene acostumbrados el PSOE en La Aldea:

El pasado 6 de Abril solicitamos al Alcalde una copia de la grabación del Pleno Ordinario celebrado el 28 de marzo. La TV LOCAL lo emitió el 4 de Abril del presente año. Nos preguntamos, ¿Por qué no se nos ha entregado la copia de la emisión del Pleno?En dicho Pleno la concejala de Servicios Sociales del Psoe realizó una serie de afirmaciones. ¿Por qué no se nos ha entregado copia de los documentos oficiales que estaba en su posesión y mostró en dicho Pleno?

José Miguel Rodríguez portavoz del grupo de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Aldea, presentó la primera de las dos mociones que fueron aprobadas en el citado Pleno ordinario por el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA ESCLAVITUD INFANTIL.

El Pleno acordó condenar enérgicamente la normalización en los circuitos económicos,mercantiles y sociales del uso de la mano de obra infantil para el desarrollo de industrias que explotan a la infancia en regimen de ESCLAVITUD.Apoyar todas las iniciativas tendentes a denunciar esta situación y dar a conocer esta realidad,y luchar contra las causas que general LA ESCLAVITUD INFANTIL y LA POBREZA.Conmemorar el 16 de abril de cada año como DIA INTERNACIONAL CONTRA LA ESCLAVITUD INFANTIL en memoria de Iqbal Masib niño esclavo militante del Frente de Liberación del trabajo forzado de Pakistán asesinado el 16 de abril de 1995.Dirigirse a las Naciones Unidas, a la OIT para que tomen medidas necesarias para la abolición efectiva de la ESCLAVITUD INFANTIL. Al Gobierno de Canarias,Gobierno de España y Unión Europea exigierndo el estudio y aplicacion de medidas que garanticen,en las relaciones comerciales con otros paises, que los productos que se importan no estén elaborados con mano de obra infantil.

Por su parte, la segunda MOCIÓN de Nueva Canarias en La Aldea aprobada en el citado Pleno sobre EXCLUSIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES, fue defendida por Ingrid Navarro, concejala de Nueva Canarias en La Aldea y recientemente nombrada Secretaria Nacional de Movimientos sociales en el IV CONGRESO NACIONAL de NUEVA CANARIAS.

Ingrid Navarro plateó en Pleno que “No se pueden llevar a cabo políticas sociales que son puramente asistencialistas, basadas en el desconocimiento de la realidad, que no hacen más que parchear y alejarse cada vez más de los problemas de los ciudadanos y ciudadanas”.

El Pleno del Ayuntamiento de La Aldea aprobó las siguientes propuestas contenidas en la MOCIÓN de NUEVA CANARIAS EN LA ALDEA sobre EXLUSIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES:

Instar al Gobierno de España a que aumente el presupuesto destinado a las áreas que tengan mayor contenido social: Servicios Sociales, Educación, Vivienda, etc. Instar al Gobierno de Canarias a que haga un análisis exhaustivo de la realidad canaria, creando órganos si así fuese necesario o valiéndose de organizaciones con experiencia real en temas sociales, para crear un verdadero escenario que favorezca una integración social efectiva. Exigir al Gobierno de Canarias la supervisión de cada uno de los Servicios Sociales a través de inspecciones físicas, al igual que se hace con otro tipo de centros que reciben financiación pública.El diseño y supervisión de los diferentes programas pertenecientes a los Servicios Sociales municipales debe ser real y efectivo. Se hace necesaria una mayor actualización a la realidad, y es a través del diseño de los programas: fines, objetivos, metodología, personal, etc. Y de su posterior puesta en marcha como se puede dar respuesta a las problemáticas sociales más acuciantes en la actualidad. Los diferentes programas que conforman los servicios sociales deben actualizarse anualmente, aunque en la teoría se hace, debería plantearse una evaluación final de cada programa y en base a ello establecer nuevos criterios de actuación, un nuevo diseño del mismo. La constante actualización de los profesionales técnicos y técnicas. El reciclaje y formación deben ser una constante en la faceta laboral de cada trabajador/a, con mayor importancia aún si cabe en el panorama social, por la cantidad de paradigmas, prestaciones, leyes, etc. que existen. Dando así mayores perspectivas a la solución del problema, evitando prejuicios, en definitiva, trabajando en pro de la igualdad.