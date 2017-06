Nueva Canarias (NC) ha instado al presidente del Gobierno de CC, Fernando Clavijo, a "ponerse las pilas" para licitar el proyecto de los túneles de Faneque, del segundo tramo de la carretera de Agaete a La Aldea en Gran Canaria, con los 51,7 millones de euros del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2017. El presidente de NC, Román Rodríguez, exigió además al vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez que "cumpla con su deber" de ejecutar los 29 millones de euros conseguidos por los nacionalistas progresistas para la obra de la TF-5 de Tenerife, el eje del Norte al Sur de Fuerteventura y de la carretera general del Sur de La Palma, en el tramo de San Simón a Tajuya. Rodríguez advirtió de que será "imperdonable e inaceptable" que Canarias pierda esta financiación por la "incapacidad" del gabinete de Clavijo para gestionar dichos fondos.

Román Rodríguez, junto con el secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, y los concejales de La Aldea José Miguel Rodríguez e Ingrid Navarro; expusieron hoy el "temor" existente a que "se pierda" la financiación lograda en los PGE para 2017 para las carreteras de las islas porque el gabinete de CC "no cumpla con su responsabilidad".

Tras especificar José Miguel Rodríguez que esta financiación "no se prorrogará" en 2018, los dirigentes de NC explicaron que, en su acuerdo con el presidente, Mariano Rajoy, figuran 44 millones de euros para el convenio de carreteras. Del total, 25 millones de euros para los túneles de Faneque, a los que hay que añadir otros 26,7 millones de euros asignados por el Ministerio de Fomento; cinco millones de euros para la Tenerife TF5, 10 millones de euros para el eje del Norte al Sur y otros cuatro millones de euros para el tramo de San Simón Tajuya.

De todos estos proyectos, el "único" que, en estos momentos, cumple con "todos los requisitos para ser adjudicada y ejecutada", según explicaron, es la de los túneles de Faneque. Una actuación "estratégica" al tratarse de un "punto negro" en materia de seguridad. Román Rodríguez exigió al Gobierno de CC que "se ponga las pilas y comience a trabajar para adjudicar este tramo porque ya no hay excusas". El responsable de los nacionalistas progresistas aseguró además que el eje del Norte al Sur de Fuerteventura y el tramo de San Simón a Tajuya de La Palma "también tienen proyectos y son ejecutables".

"Vamos a ser implacables y mover cielo y tierra" para que el Ejecutivo de Clavijo y Pablo Rodríguez, "además de sacarse fotos que no les corresponden, se pongan a trabajar y ejecuten los dineros" para las carreteras, avisaron los dirigentes de NC.

Entre los nacionalistas progresistas, tal y como expresaron, existe la sospecha de que, "teniendo dinero, no van a ser capaces gastarlo y eso sería imperdonable e inaceptable" ya que las partidas presupuestarias de 2017 sin ejecutar "no se prorrogarán" en 2018. Ante esta incertidumbre, estos portavoces sostuvieron que "lo que es seguro ahora es que, lo que no depende" del Gobierno de CC, "ya funciona". Se refirieron al descuento del 75% en los billetes de avión y barco entre islas para los residentes, en vigor desde este jueves.