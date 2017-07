Ante los hechos acaecidos en los últimos días debido a la apertura de la piscina municipal situada en El Valle de Agaete, el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Agaete Cultura y Deporte, ACUDE, compuesta por el PP, así como los Concejales no Adscritos del Ayuntamiento de Agaete, quieren informar a la ciudadanía del Valle de Agaete el motivo del cierre de la piscina en el día de ayer, seis de julio.

En la mañana del pasado miércoles 5 de julio el Consejo de Administración de Acude recibió una notificación relativa a un Decreto firmado por el Alcalde de Agaete, Juan Ramón Martín, en el que se comunica el cierre de las instalaciones ubicadas en el Valle de Agaete y la solicitud de devolución de las llaves al Ayuntamiento de Agaete.

El Consejo de Administración, previo consenso con los Concejales no Adscritos, realiza una un recurso al citado decreto solicitando su paralización entendiendo que la gestión directa de todas las instalaciones deportivas y culturales del Municipio fue encomendada por acuerdo plenario a la entidad ACUDE y figura, además, expresamente reflejada en el artículo 2 de los estatutos ACUDE, que fueron aprobados por unanimidad en el Pleno Municipal de fecha tres de noviembre del año 2005. Desde la apertura de la piscina del Valle en el año 2008 su gestión se ha llevado a cabo ininterrumpidamente desde ACUDE, lo que demuestra la existencia de dicha cesión y la consolidación en el tiempo, teniendo contratado ACUDE el personal necesario para atender a la citada piscina del Valle.

Por otro lado, lo mismo que el acuerdo de confiar la gestión deportiva y cultural del Municipio a ACUDE se adoptó en sesión plenaria, el acuerdo de reclamar la gestión de la piscina de El Valle y, por tanto, de retirarse dicha gestión a ACUDE ha de ser adoptado por el Pleno Municipal, no siendo competente el Alcalde para dictar la resolución impugnada que, por tanto, es arbitraria y contraria a derecho, reservándose el Consejo de Administración las acciones, especialmente las penales, que pudieran asistir a la Sociedad Municipal, para el caso de que se desestimara este recurso a sabiendas de que es una resolución injusta.

Por otro lado se alerta del grave perjuicio que se está causando a los vecinos del municipio y especialmente de El Valle, con la ejecución del dicho Decreto, ya que el Ayuntamiento no cuenta con personal especializado ni con medios para poder gestionar directamente la piscina, ya que desde su inauguración ha sido gestionada siempre por ACUDE.

También se manifiesta por parte del Consejo de Administración de ACUDE y los Concejales no Adscritos que en cualquier caso, como también conoce perfectamente el Señor Alcalde, la recuperación de los bienes municipales exige la previa incoación de un expediente administrativo y la justificación motivada de la decisión de recuperarlos, y máxime en este caso que el uso lo ostenta una empresa municipal que tiene atribuida la gestión por acuerdo plenario. Asimismo el requerimiento de cierre de las instalaciones y la entrega de llaves es gravemente perjudicial para el interés público que debe presidir en todo momento la actuación de la Corporación Municipal, porque se perjudica el interés de los vecinos de El Valle, usuarios de la piscina, ya que, al asumir el Ayuntamiento la gestión directa de la misma en plena temporada veraniega, el cambio de gestión tendrá, sin duda, repercusiones negativas en la prestación de este servicio municipal, tales como el cierre temporal de la instalación, la planificación de la nueva gestión, la adaptación del personal que pudiera contratarse para la prestación directa de este servicio público no familiarizado con la infraestructura existente y claramente perjudicial para los usuarios de la piscina.

Del mismo modo, la gestión directa, por parte del Ayuntamiento, de la piscina de El Valle supondrá un sobrecoste innecesario para las arcas municipales, pues requerirá la contratación de nuevo personal y la asunción por parte del Ayuntamiento de todos los gastos de la instalación.

El Decreto que ordena la entrega de llaves de la piscina no es más que una “pataleta”, a modo de venganza, del Señor Alcalde y su Primera teniente de Alcalde, PSOE-NC, por haber perdido, al quedarse en minoría, el control de la empresa municipal ACUDE, y por eso no ha dudado en anteponer sus propios intereses políticos a los de los vecinos de El Valle y al interés general del Municipio.

Por último, se informa que el Señor Alcalde, al haber dictado un Decreto injusto a sabiendas, pudiera estar incurso en un presunto delito de prevaricación, y que si dispone de fondos públicos municipales, que no están presupuestados ni autorizados por el Pleno, para contratar nuevo personal o atender gastos de esta piscina cuya gestión está atribuida a ACUDE, podría cometer un delito de malversación de caudales públicos, por lo que dada la gravedad de estos hechos y su carácter presuntamente delictivo, procederemos de inmediato a dar cuenta de los mismos a la Fiscalía.

Finalmente, para no perjudicar a los vecinos y vecinas y no involucrarle en este lamentable asunto al cuerpo de la Policía Local y no entrar en confrontación vecinal, aunque pudiéramos haber continuado su gestión inmediata, por responsabilidad, hemos procedido a la entrega de llaves de la piscina de El Valle, cumpliendo con el requerimiento contenido en un Decreto injusto por ser contrario a derecho, improcedente, temerario y de mala fe.