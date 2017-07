En la provincia de Las Palmas, se presta el servicio de socorrismo y salvamento en 13 playas del litoral y de ellas en 5 el servicio de baño adaptado: en la playa de Las Burras y en la playa del Inglés en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la playa de Sardina en el municipio de Gáldar, en la playa de Las Canteras, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y en la playa de Las Nieves, en el municipio de Agaete, en este caso, solo los fines de semana. Gracias a este servicio, muchas personas con discapacidad pueden disfrutar de un baño en el mar y además sus familiares disponen de una ayuda que facilita que todos disfruten de su descanso en las mejores condiciones posibles. Los dispositivos de baño adaptado consisten en sillas anfibias, muletas y chalecos salvavidas que facilitan el baño a las personas con discapacidad, acompañadas de personal de Cruz Roja.

Además de las personas con discapacidad, cualquier persona con algún tipo de limitación funcional debido al aumento de la esperanza de vida puede disfrutar de este servicio. La intervención de Cruz Roja en las 13 playas del litoral en las que está presente es posible gracias a las participación de más de 300 personas, entre socorristas, médicos, enfermeros, conductores, etc. La Organización cuenta además con 9 embarcaciones y 3 motos acuáticas.

Con este despliegue, cada año Cruz Roja realiza más de 9.000 atenciones en las playas del territorio. La mayor parte son asistencias sanitarias, que incluyen atenciones a personas afectadas por picaduras, esguinces, luxaciones y erosiones, pero también destacan las asistencias sociales, como las que se ofrecen a través de los dispositivos de baño adaptado.

El dispositivo de Cruz Roja en playas incluye además el rescate de personas en riesgo inminente de ahogamiento, las asistencias a embarcaciones o las evacuaciones a centros hospitalarios. La intervención de Cruz Roja también contempla la puesta en marcha de distintas iniciativas de carácter preventivo, entre ellas: La Campaña “Este verano quiérete mucho”, con el objetivo de evitar los accidentes propios del periodo estival, como las insolaciones, quemaduras solares, golpes de calor, cortes de digestión o lesiones producidas por animales marinos, insistiendo a través de la repetición de los mensajes para que no bajemos la guardia, de beber abundantes líquidos aunque no se tenga sed; cuidar la piel con protectores solares adecuados, aplicándolos media hora antes de la exposición al sol; hacer comidas ligeras y tomar ensaladas, gazpacho, frutas y verduras, que ayudarán a reponer las sales minerales que se pierden con el sudor; no tirarse de cabeza en zonas de fondo desconocido; evitar entrar en el agua de forma brusca; respetar siempre las indicaciones de las banderas y de los socorristas; y respetar la vegetación, los animales y el medioambiente.