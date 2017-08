El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha instado al gobierno insular a que inicie cuanto antes las obras para la colocación de mallas de seguridad a la altura del macizo de Faneque, uno de los tramos más peligrosos de la vieja carretera de La Aldea, después de que el consejero de Obras Públicas, Ángel Víctor Torres, anunciara esta semana, en un sorprendente cambio de criterio, su intención de instalar estos dispositivos para reducir el riesgo de desprendimientos.

“Aunque con dos años de retraso, nos alegramos de que el Cabildo se comprometa ahora a reforzar la seguridad de la GC-200 porque es lo que el PP ha defendido siempre, pero no acabamos de entender este repentino cambio de postura, pues el gobierno insular renunció en octubre de 2015 al mallado de seguridad por inútil y costoso, tras amagar primero con devolver las competencias de Carreteras al Gobierno de Canarias,”, explica el consejero popular Carlos Ester.

Ante los graves riesgos que entrañan los numerosos desprendimientos en algunos tramos de la GC-200, sobre todo en época de lluvias, el PP exigió al entonces gobierno Tripartito de NC, PSOE y Podemos la instalación urgente de mallas de protección a fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios, pero el presidente Antonio Morales se opuso frontalmente porque, según dijo, esta actuación “cuesta más de 10 millones de euros y no pone remedio a los problemas de la carretera”.

Carlos Ester recuerda además que a finales del pasado año, en el Pleno de octubre, el gobierno Tripartito, incumpliendo su compromiso con los aldeanos, decidió desviar al mantenimiento de los vertederos de Salto del Negro y Juan Grande una partida de más de 4 millones de euros que tenía previsto destinar a obras de seguridad en las zonas más peligrosas de la GC-200.

“Antonio Morales y su gobierno no han hecho más que dar bandazos, cambiando de criterio a cada momento en función de sus propios intereses, mientras que a los aldeanos y al resto de grancanarios no nos quedará otra alternativa que rezar para que, mientras se ejecute la segunda fase, no se vuelvan a producir derrumbes que pongan en peligro la vida de los usuarios, obliguen a cerrar otra vez la carretera y condenen de nuevo a La Aldea al más absoluto aislamiento”, lamenta el consejero popular.

Las indemnizaciones, paralizadas

Por último, el Grupo Popular ha vuelto a exigir al presidente Morales la concesión urgente de las compensaciones prometidas (por un importe global de 250.000 euros) a los vecinos de La Aldea afectados por el cierre definitivo de la GC-200, del que se cumplen ya nueve meses. “Ahora dicen que se entregarán en septiembre, pero lo cierto es que el gobierno insular ni siquiera sabe todavía bajo qué procedimiento se distribuirán la ayudas”.