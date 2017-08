El alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, ha firmado recientemente un nuevo convenio con la empresa canaria Serviradio para permitir la instalación de una serie de equipamientos que permitirán llevar el acceso a Internet al barrio de Saucillo, que se une así al barrio de El Faro de Sardina.

Este proyecto, que comenzaba hace ya un año, en una primera fase se instaló en la urbanización de El Faro de Sardina y sus núcleos costeros aledaños, con la idea de continuar posteriormente por los barrios de las medianías del municipio, donde progresivamente se irá ampliando la cobertura a las diferentes zonas.

De esta forma, se da solución a aquellos barrios que se van a quedar fuera del despliegue de fibra óptica que prevén para Gáldar las grandes operadoras de telecomunicaciones del país, permitiendo también a sus vecinos tener un acceso adecuado a la red de redes.

En concreto, se trata de un conjunto de antenas Wimax de baja frecuencia que se instalaron en una primera fase en El Pico de La Montaña, en Cumbrecillas y en los aledaños de El Faro de Sardina, y ahora se extienden hasta el barrio de Saucillo, permitiendo a sus vecinos el acceso a la red con hasta 12 megas de ancho de banda.

El siguiente barrio en conectarse a Internet: Caideros

Con respecto a las gestiones realizadas para la conexión a Internet del barrio de Caideros, se indica que tras cerca de dos años de gestiones, por fin en pocas semanas se conectará el barrio de Caideros a la red de redes.

Así, Telefónica ha desplegado un sistema de radioenlace combinado con fibra óptica para cubrir los servicios públicos del Centro de Salud y el Colegio Público de Caideros, con financiación de la Dirección General de Telecomunicaciones del Gobierno de Canarias, con quien el alcalde mantuvo una reunión en los primeros meses del actual mandato para avanzar en este sentido.

Tras dos años de luchas administrativas y avances en las obras, previsiblemente en unas semanas se verá solventado el último escollo, la conexión eléctrica, lo que permitirá que el Centro de Salud y el Colegio Público de Caideros cuenten ya con conexión a Internet de fibra óptica. Asimismo, la central de Telefónica en Caideros también ha sido actualizada con estas obras, lo que permitirá a partir de ese momento dar cobertura de ADSL y teléfono a todos los vecinos del barrio.

El alcalde ha valorado muy positivamente los pasos hacia delante que está dando Gáldar en materia de nuevas tecnologías y conexión a Internet, no solo con el amplio despliegue de fibra óptica que se está realizando en las zonas más pobladas, con porcentajes superiores al 60% de cobertura en todo el municipio, si no también desde el Ayuntamiento buscando soluciones para aquellos barrios que, por su configuración geográfica, no pueden contar con fibra óptica hasta el hogar, facilitando alternativas de calidad para un servicio cada vez más fundamental como es la conexión a la red.