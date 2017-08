Cultura e Igualdad no se ponen de acuerdo sobre el concierto de Maluma que se anuncia con el logo del Cabildo. Mientras Cultura anunciaba que el Cabildo no apoyaría canciones con letras machistas, desde el área de Igualdad se aboga por no promover prohibiciones, confundiendo intencionadamente prohibir con no financiar con dinero público.

El Consejero de Cultura, Carlos Ruiz, comunicó que desde el Cabildo no se iba a financiar el concierto de Maluma y que ya se había puesto en contacto con la productora para exigirle que quitaran del cartel el logo del Cabildo, mientras que la consejera de Igualdad y presidenta en funciones, María Nebot, confirmaba que seguían apoyando el concierto -enmascarado en un festival que dura todo el año- con 50 mil euros.

El portavoz de Podemos, Miguel Montero, apunta “¿qué imagen se da de la isla con la descoordinación entre las consejerías del Cabildo llegando a exigirle a la productora la retirada del logo que finalmente sí está en los carteles?”. Estos, que se encuentran repartidos por la isla, están incluso a menos de 10 metros de Casa Palacio. Para Montero “la cuestión de fondo es si el Cabildo realmente tiene un criterio para los conciertos machistas sean del género musical que sean”.