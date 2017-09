CCOO denuncia en Las Palmas que la falta de personal no solo está ocasionando sobrecarga de trabajo y malestar entre los trabajadores, sino que está ocasionando retrasos y acumulaciones de cartas, paquetes y todo tipo de objetos, siendo imposible atender adecuadamente el servicio que se presta a los ciudadanos con la actual plantilla.

Correos un año más ha mantenido e incrementado los recortes de personal de cara al período veraniego durante los meses de julio, agosto y septiembre, y si bien es cierto que existe una disminución del número de envíos en estas fechas, el trabajo se efectúa con menos personal, por lo que en muchos casos los repartidores no puedan asumir todo el recorrido asignado y la carga de trabajo. La consecuencia es que quedan muchos objetos sin repartir, demoras y pérdida de calidad en el servicio o que habitualmente los barrios se repartan cada dos o tres días, siendo esto último algo que supone un incumplimiento en la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) que según la Ley debe realizarse en todos los domicilios como mínimo cinco días a la semana.

El sindicato denuncia que el problema se ve agravado porque no se trata solo de un recorte de contratación temporal, sino que estamos ante un recorte de plantilla estructural. En los últimos años Correos ha suprimido más de 45 puestos de reparto y es práctica habitual no realizar contrataciones para sustituir a los trabajadores que están desplazados a otros puestos de manera provisional, situación en la que se encuentran más de 70 trabajadores en nuestra provincia. CCOO ha manifestado a la dirección su desacuerdo con los recortes y ha solicitado repetidamente que se hagan las contrataciones necesarias para mantener un número suficiente de trabajadores en la plantilla, de manera que se evite la sobrecarga de trabajo y que el derecho de disfrute de vacaciones no suponga una sobrecarga para los demás y un grave deterioro para el servicio postal. CCOO advierte que la actual situación es insostenible, por lo que insta a la dirección a que de inmediato se articulen soluciones, pues en caso contrario el sindicato iniciará acciones de denuncia y planteará movilizaciones para resolver un conflicto que no sólo crea problemas a los trabajadores, sino que ocasiona un deterioro del servicio postal que se presta a los ciudadanos en nuestra provincia, al priorizar Correos las medidas de recorte y ahorro sobre la calidad del servicio.