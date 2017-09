Por primera vez salen convocadas plazas para el Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Milán” XVI, especificando su futuro traslado a Arrecife (Lanzarote)



Como consecuencia de la resolución del Ministerio de Defensa, del pasado 18 de marzo de 2017, ayer se inició el proceso para seleccionar a los 2.500 nuevos componentes de las Fuerzas Armadas, que pasarán próximamente a integrarse en la escala de Tropa y Marinería.

Dentro de estas plazas, 130 corresponden a unidades del Mando de Canarias, entre ellas cabe destacar las 50 plazas que se ofertan para el Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Milán” XVI, aunque en un principio estas plazas se publican para su actual ubicación en Marines (Valencia), se anuncian con el compromiso del traslado a Arrecife (Lanzarote), previsto en el primer semestre del 2019.

El resto de las plazas de las unidades del Mando de Canarias quedan distribuidas de la siguiente forma: 40 para Gran Canaria (Regimiento de Infantería “Canarias” no 50 (10), Regimiento de Artillería Antiaérea no 94 (10), Batallón de Zapadores XVI (10) y Batallón de Cuartel General (10)), 20 en Tenerife (Regimiento de Infantería “Tenerife” no 49 (10) y Regimiento de Artillería de Campaña no 93 (10)) y otras 20 en la isla de Fuerteventura en el Regimiento de Infantería “Soria” no 9.

Los interesados en obtener plaza pueden solicitar cita previa hasta el día 25 de septiembre, en la Delegación de Defensa de Las Palmas de Gran Canaria o Subdelegación de Defensa de Santa Cruz de Tenerife, donde igualmente se facilitará toda clase de información relativa a las pruebas de ingreso.

También se puede solicitar telemáticamente a través de la página web del Ministerio de Defensa en