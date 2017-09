Los Concejales no Adscritos en el Ayuntamiento de Agaete, Carlos Álamo y Javier Gil ponen de manifiesto la queja de los padres y madres de los niños y niñas de los barrios de El Valle y El Risco con el cierre temporal de las extensiones de la Biblioteca Manuel Alemán situadas en sendos enclaves del municipio a partir del próximo lunes 11 de septiembre.

Álamo y Gil ponen sobre la mesa la ineficaz gestión llevada a cabo por el área de personal del Ayuntamiento de Agaete, ya que según han podido saber, la biblioteca del casco del municipio carece actualmente de personal por diferentes motivos, teniendo las responsables de las extensiones de El Valle y El Rico, que suplir los diferentes turnos del casco, “desvistiendo un santo para vestir otro”.

Para los no adscritos esta situación demuestra la falta de sensibilidad del actual equipo de gobierno con la educación y lo estudiantes de los barrios de Agaete a los que se les “condena” a no contar con este servicio municipal hasta no cubrir las plazas de bibliotecarios, algo que parece que el equipo de gobierno puede alargar durante al menos un mes.

No se entiende, continúan Álamo y Gil, que el Alcalde presuma de superávit, como si el Ayuntamiento de Agaete fuera una empresa, y sin embargo, los servicios públicos básicos no se encuentran cubiertos, con unas carencias importantes y una mala planificación en la ejecución presupuestaria que hacer que la imagen de nuestro municipio se deteriore día a día.

Por ello, los Concejales Carlos Álamo y Javier Gil exigen al grupo de gobierno que realice las contrataciones pertinentes para que con el inicio del horario escolar, a partir del próximo lunes, la comunidad educativa no se sienta afectada por decisiones políticas, pues es deber de los gobernartes prever con la suficiente antelación estas situaciones.