Los Concejales no Adscritos en el Ayuntamiento de Agaete Carlos Álamo y Javier Gil quieren denunciar por segunda vez consecutiva la actitud del Alcalde de Agaete, Juan Ramón Martín (PSOE), y su equipo de gobierno, al convocar un nuevo Pleno Ordinario para este martes 19 de septiembre vacío de contenido, sin un Orden del Día, ni una sola propuesta constructiva para el municipio.

Álamo y Gil lamentan que el Alcalde, con un sueldo mensual de 2.500 €, no invierta todo el tiempo y esfuerzo en dotar de contenido a una sesión, cuya periodicidad está establecida cada dos meses.

Previa a los plenos, los asuntos a tratar deben ser llevados a comisiones informativas, en las cuáles se debe aportar información referente a cada una de las propuestas que posteriormente se han de debatir y tratar en el Pleno. Sin embargo desde hace unos meses, los asuntos no se están informando a los miembros de la oposición con la debida antelación, sino que se llevan a los plenos por la vía de urgencia, dando muestra de falta de espíritu democrático.

Lo más grave, continúan Carlos Álamo y Javier Gil, es que el Alcalde y su equipo de gobierno no permiten a los Concejales no Adscritos participar de manera normal en las sesiones plenarias, ya que se les prohíbe presentar propuestas como les corresponde en derecho como representantes públicos electos, al no incluir las propuestas presentadas en plazo, en el Orden del Día.

Finalmente, los Concejales no Adscritos manifiestan que el actual equipo de gobierno está poniendo en riesgo del futuro de Agaete, con la contínua improvisación y falta de transparencia, y desde luego no van a permitir que se sigan vulnerando los derechos y deberes de los Concejales no Adscritos, por lo que se informará en la sesión plenaria a la ciudadanía de las acciones llevadas a cabo.