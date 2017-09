Los Concejales no Adscritos en el Ayuntamiento de Agaete, Carlos Álamo y Javier Gil, han desmentido en el Pleno Ordinario celebrado el pasado martes 19 septiembre a la Concejala y Consejera Inés Miranda por mentir sobre una pregunta contestada en el Pleno Ordinario del mes de julio sobre el asfaltado de la carretera del Cruce de Barranco Hondo y el barrio de El Hornillo.

Así, preguntado por Gil, responsable del Área de Desarrollo Rural en el 2016 cuando se solicitó una subvención al Área de Desarrollo Rural del Cabildo de Gran Canaria relativa al asfaltado de la mencionada vía, Miranda manifestó que “no se ha presentado ningún proyecto en la Consejería de Sector Primario [del Cabildo]. Y no consta ni proyecto ni documentación, ni de salida de este ayuntamiento ni de entrada en la Consejería”.

Ante estas afirmaciones, Álamo y Gil desmintieron a la Consejera en el Pleno dejando constancia de lo siguiente:

Extraña que no le conste documentación cuando fue su propia consejería del cabildo la que tramitó la calificación territorial necesaria, realizando registro de salida de su consejería de Política Territorial con fecha de registro 1 septiembre de 2016. Extraña que indique que no hay registro en la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo cuando el propio alcalde firmó la solicitud de subvención el 28 de septiembre de 2016 realizada por la concejalía de Desarrollo Rural que Gil ostentaba, cuyo expediente tiene registro de entrada del Cabildo con fecha 30 de septiembre de 2016, del proyecto “Repavimentación de calzada de acceso a El Hornillo” con un presupuesto de 113.369,60€.

Desde luego, Álamo y Gil siguen manteniendo que la presencia de una Consejera empadronada en Agaete en el Cabildo le está saliendo caro al municipio, y por ello ruegan a la Concejala y Consejera Miranda que no mienta, reconozca que no ha sabido captar financiación para Agaete y que se ponga a trabajar por esa inversión en el barrio de El Hornillo, tan demandado por los vecinos. Por último, afirman los Concejales no Adscritos que resulta preocupante que tras nueve meses el gobierno actual siga sin conocer la realidad de sus propias áreas.