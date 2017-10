El secretario del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha explicado a la salida de la reunión con el Partido Popular en Canarias, encabezada por su presidente Asier Antona, que “lo que hay que hacer es buscar posibilidades de acuerdo lo más inmediato posible, intentar solventar esa quiebra que hay entre un Estado, que es España, y una parte que es Cataluña. Ayer fue un día triste. Probablemente estemos ante la situación más peligrosa para la hegemonía de un país como España en los últimos 100 años. Hay que darle gravedad a la situación porque lo es".

Además, ha instado a que se busque un acuerdo, lo más inmediato posible, entre el Gobierno central y Cataluña tras los acontecimientos ocurridos este 1 de octubre con la celebración de un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña.

“La solución es abrir una opción de diálogo entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España, incluso modificando la Constitución, ya que es una Carta Magna que sigue haciendo un gran servicio a los españoles, pero que tiene que actualizarse”, afirmó Ángel Víctor Torres.

El Secretario General defiende la actualización de la Constitución porque se está ante un conjunto de naciones y ahora lo que se pide es buscar fórmulas para que la gente en España "se pueda manifestar a través de referéndum pero dentro de la ley y no como ocurrió ayer".

Ángel Víctor Torres aseveró que quienes deben dar explicaciones "son otras fuerzas de izquierdas que son quienes ahora piden la dimisión o mociones de censura quienes en su momento hicieron que Rajoy fuera presidente del Gobierno de España”.

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS

El secretario del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha negado que se hayan planteado frenar la aprobación de los presupuestos autonómicos, si bien entiende que estos tendrán que tener unas características: "No estamos en la oposición para bloquear ningún presupuesto. Nosotros vamos a hacer propuestas a los Presupuestos cuando nos lo presenten, ambiciosos, de carácter social. Y, entre los temas claves, estará la Ley de Servicios Sociales, ya trabajada, avanzada cuando estábamos en el Gobierno y que no entendemos por qué no está ya aprobada”.

Por último, Ángel Víctor Torres afirmó que el PSOE Canarias conocer el documento de los presupuestos autonómicos porque ante una situación como la que vive España, pueden quedar afectados por la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Podemos aprobar unos presupuestos en Canarias, pero, ¿sin Convenio de Carreteras, sin un convenio justo en infraestructuras hidráulicas, sin que aparezcan las partidas de Empleo?, cuestionó el Secretario General.

El próximo sábado, 7 de octubre, se celebrará una Ejecutiva Regional donde vamos a designar una comisión para estudiar los Presupuestos y también analizar la Reforma Electoral. “No queremos llegar a 2019 sin sin la reestructuración de los órganos del Parlamento”, afirmó.

En esta reunión, el PSOE Canarias ha pedido al PP que apoye las enmiendas del REF, que son fundamentalmente sociales. “En 2017, la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha permitido que, con la racionalización de gasto de las Administraciones Públicas, se acumule dinero en los bancos y no se pueda gastar. Pero no hagamos que la RIC se gaste también en deuda, porque lo que estamos haciendo es enriquecer a los bancos y empobrecer a la población”, concluyó el Secretario General, Ángel Víctor Torres, que acudió a la reunión acompañado del Secretario de Organización, Jorge González; y la Vicesecretaria de Acción Social, Elena Máñez.