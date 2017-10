Desde el PP de Gáldar consideran que Teodoro Sosa ha fracasado en su macro proyecto del aparcamiento en los bajos del Colegio Antonio Padrón. El traslado de ubicación del aparcamiento, incrementará los gastos municipales en 564.000 euros, es decir, un 57%. Esta obra pasará de 1.128.000 euros iniciales a los 1.776.000 euros actuales, con 72 plazas menos de aparcamientos y más alejado al casco galdense.

Después de 10 años de logros, según su último lema de partido y sus muchos años de negociones y reuniones, presentan en el “último minuto de partido” y por la puerta de atrás, otro proyecto que nada tiene que ver, con el inicial.

Los populares, si bien aprobaron este punto en el orden del día del último pleno municipal por su responsabilidad con los vecinos y comercios de la zona comercial abierta, entienden que las negociaciones con el Gobierno de Canarias deben reanudarse con carácter urgente, para lograr llevar a cabo la idea inicial y no otra cosa bien distinta para salir del paso.

Además, el concejal y portavoz popular, José Luis González, rechaza del BNR/Nueva Canarias y su Alcalde, Teodoro Sosa que eche balones fuera y no asuma sus responsabilidades, ya que para el PP de Gáldar de existir un “culpable” ese está claro quién es y no es otro que el que después de 10 años como regidor municipal no ha sido capaz de “desenredar” este y otros tantos asuntos enquistado en nuestro municipio.

Para más inri, el nuevo proyecto que quiere colar la formación nacionalista del BNR/Nueva Canarias cuenta con un presupuesto municipal superior, teniendo menos plazas. En el pleno municipal, donde se aprobó el punto referente a este asunto, contó con una simple tabla excel con los costes para las distintas administraciones implicadas, insuficientes datos según el PP.

Cabe recordar, que Teodoro Sosa fue quién se opuso estando en la oposición a otros proyectos de aparcamientos a coste cero para el municipio, pero sin embargo hoy poco le importa gastarse casi 1.8 millones de presupuesto municipal.