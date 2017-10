SEPCA, en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria denuncia públicamente y ante todos los trabajadores las medidas adoptadas por la nueva Gerencia Dª Blanca Méndez y suponemos que con el beneplácito de Dª Elena Máñez, (PSOE), encaminadas al DESMANTELAMIENTO TOTAL de la Unidad de Docencia e Investigación del Instituto de Atención Social y Sociosanitario, después de más de 15 años de funcionamiento.

Hasta ahora y después de la suscripción de más de 75 convenios con Institutos de Formación Profesional, Universidades Canarias y de la Península, con distintas fundaciones Universitarias, con entidades docentes privadas, con colectivos sociales específicos, etc... con los que se ha mantenido una fructífera y continua colaboración. Desde que llegó la nueva Gerencia, hace ahora cinco meses, no se ha vuelto a firmar ni un solo convenio más, están paralizados y sobre la mesa quince nuevos convenios esperando a la resolución de la Gerencia y Presidencia, que nunca llega. (Entendemos que no ha habido ningún interés por parte de los órganos de dirección de la Empresa, toda vez que no ha habido ninguna reunión para intentar desbloquear el tema y ahora nos envían un informe jurídico que no nos aclara nada).

El Plan de Formación Continua del año 2018, que desde hace quince años se viene organizando por la Unidad de Docencia y que ha contado siempre con el apoyo incondicional de los distintos grupos políticos, gobernantes en otras épocas, PP, Nueva Canaria, Coalición Canaria, etc... Ahora está paralizado por el PSOE. La propuesta para el 2018 está realizada desde esta Unidad, desde hace semanas sin obtener una respuesta resolutiva y concreta que nos permita continuar con los trámites oportunos, como concretar temarios, programar las acciones formativas, concretar el perfil del docente, realizar el cronograma, pedir presupuestos, estudiar los mismos y decidir por la Gerencia a quién adjudicar las distintas acciones formativas, hacer los manuales, los carteles publicitándolos, etc... Lo que nos hace pensar que va a seguir el mismo camino que los convenios...

Ahora por último en estos días, por orden expresa de la Gerencia reducen los recursos humanos de la Unidad, pasando de tres administrativos que había hace unos años a dejar a uno solo que a todas luces es totalmente insuficiente. Ese despropósito no puede entenderse de otra forma que perseguir el desmantelamiento de la Unidad, hurtando recursos que impidan el desarrollo normal de la misma.

Es imposible que un solo trabajador pueda abarcar todo el trabajo que hacían tres. Tramitación de los Convenios, Tramitación del Plan De Formación Continua, registrar solicitudes, bajas, confeccionar listados coordinar con los docentes el desarrollo de los cursos. Tramitar prácticas en los distintos centros, tramitar visitas, colaborar y tramitar trabajos de investigación, editar y registrar diplomas, organizar ciclos de charlas formativas con los familiares de los centros, tramitar facturas y documentación de los permisos solicitados para la asistencia a congresos y otras actividades formativas externas, atender al público y trabajadores despejando cualquier tipo de duda que surja, ocuparse de la logística en los centros en referencia a las acciones formativas, salón-aulas, ordenador, cañón, meriendas, etc...

La paralización de los convenios, el Plan de Formación Continua, la reducción del personal, la negativa de la Gerencia a reunirse con el Coordinador de la Unidad, cuestión que se ha venido haciendo siempre con anteriores Gerentes, desde la creación de la Unidad por el Consejo Rector y Ratificación posterior por el Pleno del Cabildo hace más de trece años, no tiene otra explicación que la clara intención del desmantelamiento de la Unidad de Docencia e investigación, por parte de los que hoy “dirigen” el Instituto, mostrando una clara insensibilidad con el compromiso en la formación de los trabajadores.

Desde el punto de vista personal del trabajador, la importancia de no estancarse es vital para evitar quedarse atrás, y se hace indispensable renovar el saber, las capacidades y habilidades para aumentar el rendimiento y el valor añadido en la empresa. Para llevar a cabo esta evolución continua se hace fundamental la necesidad de seguir motivado y avanzar profesionalmente para alcanzar un nivel adecuado de satisfacción personal. Por supuesto, el hecho de recibir formación continua mejora las perspectivas profesionales y personales del trabajador, aumentando sus posibilidades de promoción interna o traslados dentro de la empresa.

Esos principios han sido, son y deben seguir siendo valores empresariales de carácter prioritarios. No ver el gasto en formación un gasto superfluo sino una inversión de carácter altamente rentable, tanto desde el punto de vista laboral como de enriquecimiento personal y social para los trabajadores. El hecho de que sea el PSOE un partido que presume de ser de izquierda el que esté dando estos pasos encaminados, según nuestro parecer, a eliminar una Unidad y profesionales dedicados a la formación e investigación decepciona altamente.

El hecho de reducir a la mínima expresión los recursos, estancar el trabajo de la Unidad y no buscar soluciones a los problemas que se plantean desde la misma, hablan por si solos.