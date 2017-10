Los Concejales no Adscritos en el Ayuntamiento de Agaete, Carlos Álamo y Javier Gil alertan del estado de deterioro de los circuitos biosaludables situados en el Paseo de Los Poetas, en el Puerto de Las Nieves, y del peligro que supone para la ciudadanía.

Álamo y Gil afirman que el lugar elegido en el momento de su instalación, durante el pasado mandato, no fue el adecuado debido a la proximidad del mar, ya que los materiales que conforman las máquinas, no están adaptadas para la alta salinidad de la zona. Tampoco ha favorecido la inacción de los responsables políticos actuales, al no realizar tareas de mantenimiento de los mismos.

La acción más inmediata que reclaman los Concejales no Adscritos es su retirada para evitar el peligro existente y adquirir nuevos circuitos cambiando su ubicación para su mejor conservación, por lo que se propone que se destine una partida presupuestaria del apartado de “mobiliario”, con el que se ha malgastado, recuerdan, 8.175 euros en una maqueta a la entrada de las Casas Consistoriales, y se ubique la nueva colocación entre el paseo que une el “Cruce de La Aldea” y la Palmita, debido a la existencia de doble paseo que permite combinar deporte y disfrute.