La séptima Asamblea Local del Partido Popular de la Villa de Moya eligió el pasado fin de semana, por unanimidad, a Raúl Afonso como nuevo presidente de la formación en el municipio norteño, en sustitución de Poli Suárez, quien se despidió del cargo tras catorce años en los que el partido ha obtenido sus mejores resultados históricos, entre los que destaca la actual mayoría absoluta en el Ayuntamiento moyense. En un emotivo acto, celebrado sin incidencias en una abarrotada Casa de la Cultura, Afonso estuvo arropado por destacados dirigentes populares, entre ellos el propio Suárez o Asier Antona y María Australia Navarro, presidente regional y presidenta insular, entre muchos otros compañeros, familiares y amigos. Quienes no dudaron en destacar en sus intervenciones la capacidad de gestión, entrega y la enorme responsabilidad del nuevo líder de los populares en la Villa, además de su talante conciliador y dialogante.

En su discurso de investidura, Afonso quiso agradecer al presidente local saliente, Poli Suárez, “la fuerte amistad que nos une y todo cuanto he aprendido en este camino que, pese a no haber sido fácil, sin duda ha valido la pena para hacer mejor la vida a los moyenses y a la Villa de Moya”. En este sentido, Afonso aseguró en referencia a Suárez que “espero estar a la altura de este cargo pero, sobre todo, del ser humano que eres y de todo lo que hemos logrado junto a ti”. Asimismo, afirmó que asume el cargo de nuevo presidente “como un honor y una enorme responsabilidad”, dispuesto a aportar “constancia, máxima dedicación y seguir trabajando por los vecinos, calle por calle, escuchando sus necesidades e inquietudes para intentar resolverlas”. Por último, expresó su deseo de “seguir implicando en el partido a todos los afiliados y afiliadas, y escuchar todas las ideas para sumar en beneficio de nuestro municipio”.

“Raúl está enamorado de Moya, siente los colores y, sin duda, es la mejor persona para liderar este proyecto del Partido Popular de la Villa de Moya”, aseguró por su parte Poli Suárez, alcalde moyense. “Durante más de veinte años hemos compartido muy buenos momentos y otros no tan buenos”, prosiguió Suárez, “y es precisamente en los malos momentos, en los que uno descubre quién está a su lado y quién no; y quién realmente está preparado para asumir responsabilidades”. En este sentido, subrayó el ya ex presidente popular, “donde esté la responsabilidad y la lealtad, está Raúl, pues sin duda son unas de sus grandes virtudes y avales para desempeñar este cargo con las máximas garantías y éxito”. Además, concluyó Poli Suárez, “es una persona honrada, trabajadora y muy luchadora”.

Nacido en el barrio de Cabo Verde de la Villa de Moya en el año 1974, en el seno de una familia humilde, de padre empresario y madre ama de casa, Afonso comenzó su trayectoria política en 1995, compaginando sus estudios de Arquitectura con el arbitraje futbolístico. En 2003 se presentó por primera vez en una lista electoral al Ayuntamiento de la Villa de Moya, en el séptimo lugar, no obteniendo acta de concejal. Tras lograr el ascenso a las categorías nacionales del arbitraje, mantiene la política en segundo plano, hasta que en 2011 vuelve a presentarse a las elecciones municipales de la mano de Poli Suárez, formando parte del grupo de gobierno como primer teniente de alcalde. Acta que repitió en 2015 y ostenta en la actualidad.