El presidente de la Cooperativa COAGRISAN, Juan José del Pino, ha reprobado la actuación del Cabildo de Gran Canaria al discriminar a las mujeres empaquetadoras de tomate de La Aldea, en el acto homenaje celebrado el pasado viernes en la sede de la institución insular.

Del Pino lamenta que en la convocatoria oficial solamente se contara con las mujeres de cinco municipios: Gáldar, Firgas, Ingenio, Agüimes y Santa Lucía. Este proceder discrimina no solo a las mujeres de La Aldea sino también a las del resto de municipios de Gran Canaria, que también trabajaron en el empaquetado de tomates.

La Aldea, hoy por hoy, continua siendo el único municipio de Gran Canaria y de Canarias cuya economía se sustenta, principalmente, en el cultivo del tomate de exportación y que, además, llegó a albergar más de una treintena de empaquetados.

El presidente de Coagrisan rechaza las explicaciones ofrecidas por la titular de Igualdad en el Cabildo de Gran Canaria, María Nebot, al lamentar que las mujeres de La Aldea no pudieran haber acudido al homenaje. Es normal que si no las invitan no puedan estar, lo cual es un desagravio y una discriminación, recriminó del Pino.

Las mujeres de La Aldea, agricultoras, aparceras y empaquetadoras han padecido los rigores del trabajo por partida doble. A la propia actividad se añadió el aislamiento que padeció el municipio hasta hace unas cuantas décadas.

De hecho en La Aldea, a través del Proyecto de Desarrollo Comunitario, se ha venido desarrollando una labor encomiable durante más de veinte años, en la que las mujeres que trabajaron en el tomate han tenido y tienen un papel muy importante.

No haber contado con las mujeres aldeanas y las de otros municipios, desde luego que ni honra ni hace justicia al acto de homenaje, organizado por la máxima institución insular, que debe velar y hacer prevalecer el sentido de isla sobre cualquier otro.

El presidente de COAGRISAN concluye que fueron siete mujeres aldeanas, empaquetadoras y agricultoras, las que realizaron una huelga de hambre de una semana para reivindicar su dignidad y la de todo el sector en general. Esa fue una lección de decencia, nobleza y, sobre todo, solidaridad.