Los Concejales no Adscritos en el Ayuntamiento de Agaete, Carlos Álamo y Javier Gil, solicitan una vez más que se ejecuten obras de mejora de los accesos peatonales a la Vecindad de Enfrente, en El Valle de Agaete, y que dichas obras sean declaradas “urgentes”, para acortar los plazos en su posible ejecución.

Álamo y Gil recuerdan que en el Pleno Ordinario del mes de julio de 2017 instaron al grupo de gobierno PSOE-NC mediante un ruego solicitando que “se realicen obras de mejora de acceso a los diferentes núcleos de nuestro municipio que padecen esta dificultades, en especial, que se tenga en cuenta de forma inmediata los accesos peatonales a la Vecindad de Enfrente”.

Los Concejales no Adscritos no entienden que no se atienda esta demanda social, y no se tenga sensibilidad con una zona en la que existe una población mayor importante y con serias dificultades de movilidad, y por ello, ante las numerosas peticiones de vecinos y vecinas, instamos a que se realicen las obras necesarias para facilitar el acceso mediante rampas que permitan el paso de sillas de rueda y personas con dificultad.