Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria denuncian que Nueva Canarias, a través de la junta general del Consorcio, “pretende secuestrar nuestro derecho a negociar con el fin de llegar a pactos y acuerdos entre la administración y los agentes sociales”.

Los cuatro sindicatos que representan al colectivo, (CCOO-CSIF-UGT-IC), “no dan crédito” a que nuevamente en pleno 2017 y tras lo sufrido en el pasado, la Junta General haya vuelto a evidenciar con su votación de ayer que “no tienen reparo alguno en secuestrar la negociación colectiva e imponer condiciones unilateralmente. No entendemos que los mismos representantes políticos que abogan por el diálogo y reivindican justicia social en otros foros, se cambian la chaqueta o se quitan la careta con colectivos con menor capacidad de reacción, como el nuestro”.

Ya en 2013 el Partido Popular (PP) en el Cabildo Insular de Gran Canaria impuso unas condiciones laborales a los bomberos “contrarias a razón, argumentando que nuestra supervivencia y estabilidad dependía de ello debido a la situación general de crisis económica. Se nos aseguró que era la solución menos mala, que no la mejor obviamente, si no queríamos que la entidad se disolviera. Disolución que era inviable en aquel momento, un farol, una artimaña más de las que suele utilizar determinado tipo de clase política en este tipo de negociaciones. Pues de producirse tal disolución, los bomberos tendríamos que ser absorbidos por el Cabildo y los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, pagando hasta tres veces más por una fórmula no mancomunada”.

Desde entonces los 200 funcionarios y funcionarias de Bomberos Gran Canaria, en su mayoría bomberos, han tenido que aguantar imposiciones que incumplen incluso leyes estatales y autonómicas, “por lo que nos hemos vistos obligado a presentar demandas que están en estos momentos a espera de ser resueltas en el Tribunal Supremo”.

Secuencia de la negociación

Desde el principio de las reuniones, la administración intentó imponer un contenido de negociación con una propuesta “que empeoraba aún más las condiciones impuestas por la anterior corporación y a su vez, unas fechas límites de fin de negociaciones. Los sindicatos ante esto, hemos tenido que hacer ver que la mesa de negociación es un órgano paritario en el que ninguna de las partes puede ejercer autoridad sobre la otra, por lo que todo debe ser acordado y pactado, no siendo secuestrado este derecho como hace la administración del consorcio”.

El problema surge cuando el mandato de la junta general de alcaldes establecía como fecha límite de fin de la negociación a finales de septiembre, y los sindicatos tenían claro que “tal imposición ya es una muestra de no querer llegar a pactos y acuerdos, además de que aún quedaba materia por negociar y unos puntos con bloqueos”. Por lo que el pasado 5 de septiembre se solicita la mediación con el tribunal canario, en cumplimiento con la ley, que es de carácter obligatorio para ambas partes, aunque bien es cierto que no es vinculante lo que de esta mediación emane.

Entre las cuestiones que se están solicitando por parte de los sindicatos están las dotaciones mínimas de los parques que garanticen la buena prestación del servicio y de calidad bajo parámetros de seguridad, tanto para el ciudadano como los propios bomberos, además de completar la RPT con 226 bomberos y cabos y una jefatura de guardia presencial. En la actualidad estas dotaciones no existen, por lo que pueden asistir a una intervención 2 bomberos solo como está sucediendo en La Aldea o 3 en Gáldar, conllevando un alto riesgo inasumible en un servicio como el que prestamos.

“Lo votado ayer es impedir ir a esta mediación, por lo que la Junta General pone de manifiesto su poca voluntad de llegar a pactos y acuerdos con los bomberos, con el fin de imponer nuevamente condiciones que generarán un gran conflicto laboral, que se sumaría al malestar existente en la plantilla por las imposiciones ilegales de años anteriores”.

Por parte de los sindicatos insistirán “en que no caben las imposiciones, que además por ley la mediación es obligada y, sobre todo, que queremos firmar un acuerdo legitimado que sea reconocido por los funcionarios y funcionarias de la entidad, y seguiremos luchando porque sea así. Ya está bien de imposiciones que nos hacen acudir a la vía judicial para defender derechos y generan ambientes de alta conflictividad. Esperamos que el gobierno progresista del Cabildo de Gran Canaria recapacite y no agote la vía del diálogo que seguimos brindando los sindicatos”.