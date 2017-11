El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha acusado al presidente Antonio Morales de incumplir de forma sistemática el Reglamento del Pleno con la única intención de amordazar a los distintos grupos de la oposición y obstruir así su labor de control y fiscalización a la acción del gobierno.

La denuncia del Grupo Popular se produce después de que los grupos de la oposición (PP, UxGC y Podemos) se hayan visto obligados a solicitar la convocatoria de un Pleno extraordinario para que se pueda debatir y votar la decena de asuntos que se ha ido acumulando de las sesiones ordinarias de septiembre y octubre.

“El gobierno cuatripartito que conforman NC, PSOE y los dos consejeros tránsfugas vienen dando sobradas muestras de arbitrariedad y falta de respeto a los grupos de la oposición, ninguneando y retrasando maliciosamente sus mociones e iniciativas para que su pésima gestión no quede en evidencia ante la opinión pública“, denuncia el portavoz popular, Felipe Afonso El Jaber.

El Grupo Popular recuerda que el artículo 92.1 del Reglamento Orgánico del Pleno del Cabildo de Gran Canaria establece que “cuando se produzca la acumulación de tres o más asuntos del orden del día de una sesión pendientes de tratamiento, la Presidencia, oída la Junta de Portavoces, adoptará las medidas necesarias para la completa sustanciación de los mismos”.

Sin embargo, ante la inacción del presidente de la Corporación, han tenido que ser los grupos de la oposición quienes hayan solicitado la celebración de este Pleno extraordinario, que Morales ha decidido finalmente convocar el 16 de noviembre, a las cuatro de la tarde, “un horario totalmente inusual y elegido de forma deliberada para que la sesión tenga escasa repercusión mediática y la menor trascendencia posible”.

No es la primera vez que el Grupo Popular acusa a Morales de intentar silenciar a la oposición, pues ya el pasado mes de abril el gobierno insular decidió modificar de forma también arbitraria la fecha de las Comisiones de Pleno que se celebran cada mes con el único fin de eludir el debate público y obstruir el control político y la fiscalización a su gestión.

“Todas estas triquiñuelas no hacen más que poner de manifiesto la absoluta falta de transparencia y la permanente voluntad oscurantista de un gobierno tránsfuga al que le gusta muy poco rendir cuentas ante los ciudadanos, y que no duda en recortar la calidad democrática de la Institución insular con tal de que no trascienda la parálisis en la gestión que sufre el Cabildo”, sostiene Felipe Afonso El Jaber.