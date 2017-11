Los retrasos en la firma del convenio de carreteras Canarias-Estado, así como la revisión del proyecto de la segunda fase El Risco-Agaete, apuntan a que los usuarios de la carretera tendrán que seguir sufriendo las consecuencias de los desprendimientos en el macizo de Faneque durante seis o siete años más. Ante tal evidencia Foro Roque Aldeano pide a los gobiernos de España y Canarias se tomen en serio una obra de vital importancia para el municipio y se ejecute por la vía de emergencia al tratarse de de una demanda justa que permitirá no tener que transitar por una vía peligrosa y arriesgada.

Durante la concentración de hoy jueves ante la sede de la Delegación del Gobierno de España, en la plaza de La Feria de la capital grancanaria, el colectivo ciudadano se preguntó dónde han ido a parar los 51.7 millones recogidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Roque Aldeano demanda que El Risco-Agaete sea considerado de interés estratégico o de emergencia con el fin de acortar los plazos de licitación, iniciación y ejecución de las obras.

El Foro hace hincapié que se ha anunciado que las obras se iniciarán en el 2018. Pero cuándo, en qué mes, se pregunta el vicepresidente Joaquín Melián, si todavía no hay fecha comprometida ni para la licitación. Si el periodo de ejecución es de unos cinco años, señala, todo apunta que hasta el 2023, como muy pronto, no estará concluida la vía. Situación que se agrava, puntualiza Luján, al no haberse buscado una solución para priorizar los túneles de Faneque, el tramo de mayor peligrosidad.

Durante la concentración Roque Aldeano entregó en la Delegación del Gobierno una copia del escrito presentado en Presidencia del Gobierno el pasado 19 de octubre, con el respaldo de 12.594 firmas, reivindicando una vez más la urgencia de la fase de la carretera pendiente de ejecutar.