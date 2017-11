El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa María de Guía finalizó la operación “Laguete” con la detención de dos personas de iniciales R.E.K. –de nacionalidad extranjera, 30 años de edad, una veintena de antecedentes contra la propiedad en robos, hurtos, y vecino del municipio de Gáldar- y B.A.D.P. – 53 años de edad, nacionalidad española, una decena de antecedentes policiales y vecino del municipio citado- , además de la investigación directamente por parte del Juzgado de un tercero de iniciales M.O., de 36 años de edad y nacionalidad extranjera, vecino del mismo municipio; todos como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación con arma blanca, además de lesiones.

Inicio de las investigaciones

La operación comenzó el mismo día 24, cuando la Guardia Civil fue alertada del reciente suceso ocurrido en el municipio de Gáldar, a donde se desplazaron diferentes unidades territoriales y recursos de emergencia sanitaria.

En la casa donde se produjeron los hechos la Guardia Civil supo, gracias a la manifestación de las víctimas (dos mujeres: una de avanzada y otra de media edad) y la pertinente inspección ocular, que durante la mañana del citado día uno de los supuestos autores había tocado en la puerta de la casa y, con la excusa de pedir un vaso de agua y aprovechando la buena voluntad de la persona de avanzada edad que le abrió la puerta, momento que aprovecharon los otros dos autores para acceder violentamente a la casa, hiriendo de diversa consideración – al ser reducidas y maniatadas- a las dos mujeres y llevándose dos bolsos de mano que contenían 650 euros en metálico y diversas joyas.

Las víctimas precisaron de atención sanitaria en el mismo lugar de los hechos por heridas de diversa consideración, sin ser precisa su hospitalización posterior.

Pesquisas

Inmediatamente la Guardia Civil comenzó la recopilación de los indicios necesarios para esclarecer los hechos, obteniendo datos de las características físicas y de las ropas de dos de los presuntos autores –aunque fuesen con el rostro tapado y guantes- gracias a la manifestación de las víctimas y de otros testigos, recogiendo además una muestra de lofograma (impresión dactilar o huella) de uno de los presuntos autores.

Gracias a la colaboración del Laboratorio de Criminalística de esta Comandancia se supo que el lofograma pertenecía a R.E.K., dato clave para relacionarlo con los delitos y, además, tras localizar los agentes de la Guardia Civil parte de las joyas robadas -que fueron reconocidas por una de las víctimas- se supo que fue aquel quien las había vendido a un comercio de compra venta de objetos usados.

Detenciones

De esta manera la Guardia Civil averiguó la presunta autoría de los hechos, deteniendo entre los días 8 y 9 de agosto a R.E.K. y a B.A.D.P. como presuntos autores materiales de los citados delitos al entrar en el domicilio, lesionar a las dos mujeres, y robar el dinero y las joyas; y aportando los datos del presunto tercer implicado al Juzgado competente, que a inicios del presente mes citó directamente en calidad de investigado a M.O. como presunto coautor; la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de R.E.K., quedando los otros dos en libertad provisional.

Unidades actuantes

En la operación se ha producido una amplia colaboración de los componentes de la Guardia Civil del Equipo Territorial de Policía Judicial de Santa María de Guía, en coordinación con el Área de Investigación del citado Puesto Principal.

Consejos de seguridad para la prevención de robos en domicilios

Compruebe que puertas y ventanas están bien cerradas.Cierre la puerta siempre usando la llave, no sólo con el resbalón, puesto que así pueden abrirse fácilmente.Instale en su vivienda una puerta blindada. Si su puerta no es blindada, procure que tenga, al menos, dos puntos de cierre, y que no exista hueco entre la puerta y el suelo. Refuerce la parte de las bisagras con pivotes de acero y ángulos metálicos que impidan apalancar la puerta. Instale mirillas panorámicas.Valore la posibilidad de instalar dispositivos electrónicos de alarma.No deje nunca las llaves escondidas en el buzón, macetas, caja de contadores, etc., ya que pueden ser localizadas con relativa facilidad por los ladrones.No deje las persianas completamente cerradas, es un signo evidente de ausencia.Si vive fuera del casco urbano un buen alumbrado exterior y un perro, convenientemente adiestrado, son útiles medidas de disuasión.No duerma con las ventanas abiertas si no cuenta con medidas de seguridad.Deje ropa tendida en caso de ausencias que no sean muy prolongadas.No desconecte totalmente la electricidad. El timbre de la puerta desconectado es un indicio de ausencia.No deje dinero, joyas ni objetos valiosos en el domicilio.No deje objetos de cierto valor en terrazas sin cerramiento.Anote el número de serie de los electrodomésticos, aparatos de fotografía, vídeo y similares.Fotografíe las joyas y otros objetos valiosos.No comente su ausencia ni su duración con desconocidos, ni deje mensajes avisando de la misma en el contestador.En ausencias prolongadas pida a un vecino que colabore con usted por medio de la recogida del correo, comprobación del estado de la vivienda, encendido ocasional de alguna luz, conexión de radio o el televisor, etc. Deje un teléfono para que le localicen en caso de emergencia.No abra mediante el portero automático a desconocidos. Compromete su seguridad y la de sus vecinos. Los vendedores, operarios de servicios de agua, electricidad, gas, tienen obligación de acreditarse y usted puede verificarlo telefónicamente. Si en la tarjeta del empleado figura un número que no es el oficial, desconfíe.Haga una buena elección de los empleados de servicio doméstico. Si estas personas han tenido acceso a las llaves de entrada a la vivienda, al cesar en sus servicios, cambie los bombines.En plazas de garaje comunitarias, donde el cierre de la puerta se acciona por medio de un temporizador, espere hasta que se haya cerrado para evitar que alguna persona aproveche para entrar.No concierte citas en la vivienda con personas desconocidas, especialmente si el contacto se ha establecido mediante teléfono, Internet, u otro medio que facilite el anonimato.Ante la presencia de marcas en las puertas o portales, o ruidos no habituales en casas desocupadas, avise al Cuerpo de Seguridad competente en la zona, si es la Guardia Civil llame al teléfono 062 o en cualquier caso al 112. Recuerde tomar nota de cualquier cosa o vehículo sospechoso.Si el piso ha sido comprado a otro propietario, o si es de nueva construcción y han tenido acceso varias personas, es aconsejable cambiar el bombín de la cerradura.Antes de abandonar la vivienda compruebe la presencia de cualquier persona que no inspire confianza.Anote los datos de los vehículos y/o personas que merodean por los alrededores de la vivienda.Es conveniente contratar un seguro, especialmente en caso de tener objetos de valor.

Recomendaciones en caso de robo

Mantenga la calma y no entre en la vivienda ni toque o mueva nada que pudiera haber sido manipulado por los ladrones.Avise al Cuerpo de Seguridad competente en la zona, si es la Guardia Civil llame al teléfono 062 o en cualquier caso al 112Al formular la denuncia presente documentos justificativos de los objetos robados, como facturas, fotografías, etc.Solicite un justificante de la presentación de la denuncia.