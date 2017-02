A partir de las 9.00 horas del viernes 10 de febrero se abre el plazo de inscripción para el TALLER “HOTELITO DE INSECTOS”, bajo la organización de LA VINCA Ecologistas en Acción, contando con la colaboración de Jardinería y Huertos Rita Rodríguez Sosa. Las personas interesadas en asistir al mismo pueden inscribirse llamando al teléfono 679 536 237 (Comisión de Formación de La Vinca EeA).

El Taller será impartido por la Técnica Superior en Paisajismo y Medio Rural y también Monitora Medioambiental Rita Rodríguez Sosa, y el mismo estará guiado desde los principios marcados por la agricultura ecológica y sostenible, fomentando el incremento de la biodiversidad en nuestros huertos y jardines, sean estos del tamaño que sean.

En los diferentes talleres que se realizan desde LA VINCA EeA se ha dejado constancia de los beneficios que aportan las diferentes especies de insectos (abejas, abejorros, crisopas, avispillas, sarantontones..). Y no solo ellas, hay infinidad de otras especies de insectos en nuestro entorno que se suelen desconocer y que juegan un papel importantísimo en la polinización de nuestras plantas, además de ser muy beneficiosos en la prevención y control de diferentes plagas, sin tener que recurrir al uso de pesticidas altamente contaminantes.

Los “hotelitos para insectos” son muy comunes en Centroeuropa y Reino Unido, por la problemática que ha derivado de la grave desaparición de insectos en bosques muy tratados por el ser humano. Hace algunos años se comienzan a ver “hotelitos” en parques y jardines de medio mundo como una idea genial destinada a facilitar un refugio lleno de habitaciones preparadas para darles cobijo en la época invernal, cuando más vulnerables son al no encontrar árboles muertos o suelos sueltos de una forma fácil y natural.

Un buen hotel de insectos no está destinado a un insecto en particular, sino que cumple la función de diversificar mucho la oferta para llegar al máximo espectro de insectos posible. A modo de ejemplo debemos saber que sólo una pequeña parte de las abejas o abejorros que existen viven en grandes colmenas. La mayoría de ellos son solitarios y pacíficos (no son agresivos al no tener colmena que defender, y solo en caso de que su vida corra peligro usan su aguijón), y excavan agujeros en el suelo para pasar el invierno y hacer su puesta. Otros muchos aprovechan los tallos huecos, otros se hacen su propia celda con un poco de barro, y otros simplemente se ocultan entre la hojarasca. Es el caso también de los sarantontones, que pasan el invierno hibernando ocultos entre las hojas secas esperando a que pasen las inclemencias meteorológicas... Pero no queda ahí la cosa, porque hay muchos otros insectos beneficiosos a los que un hotel podría ayudar, como algunas mariposas, escarabajos, crisopas, arañas, libélulas, tijeretas... Puedes tener localizado así todo un mundo en conexión, para poder observarlo y aprender de él, dando un cierto equilibrio a tu huerto o jardín.

La realización de este tipo de manualidades es algo de lo que mucha gente habla y muchas de las personas que se acercan a este mundo acaban fascinadas con la vida de los insectos y enganchadas a estas actividades. No ya sólo por el éxito en la polinización de tus flores y hortalizas, o porque sea siempre bonito en nuestro entorno, sino que es enormemente didáctico para niños/as y adultos como actividad al aire libre. Este quizá sea el mayor valor del hotel, como elemento educativo para escuelas y jardines públicos, una forma atractiva de explorar el mundo de los insectos de jardín y su importancia real”.

El coste de dicho Taller es de 12 € para el público en general, y de 10 € para personas desempleadas o asociadas a La Vinca Ecologistas en Acción; y se celebrará en el Centro Socio-Cultural LA CASA VERDE de Firgas (Los Berreros, nº 2), en horario de 18.00 a 20.00 horas, durante la jornada del viernes 24 de febrero de 2017.

Información e inscripción llamando al teléfono 679 536 237 (Comisión de Formación de La Vinca EeA).