Desde el marte 23 de mayo de 2017 se encuentra abierto el plazo de inscripción para el taller formativo de “PLANTAS AROMÁTICAS”, bajo la organización de la Asociación de Mujeres MARESÍA y LA VINCA Ecologistas en Acción, contando con la colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arucas y Jardinería y Huertos Rita Rodríguez Sosa. Las personas interesadas en asistir al mismo pueden inscribirse llamando al teléfono 679 536 237.

El Taller será impartido por la Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural y Monitora Medioambiental Rita Rodríguez Sosa, acercando a las personas participantes al mundo de las plantas aromáticas, usos, su cultivo... La enseñanza será directa, participativa y práctica.

El coste de dicho Taller es de 12 € para el público en general, y de 10 € para personas desempleadas, estudiantes y asociadas a Maresía y a La Vinca Ecologistas en Acción; y se celebrará en el Edificio de Usos Múltiples de Bañaderos, en horario de 18.00 a 20.00 horas, durante la tarde del viernes 2 de junio del actual.

El taller está enfocado a conocer las plantas aromáticas, que son aquellas que tienen hojas o flores que desprenden un aroma más o menos intenso. Puede ser un árbol (Naranjero amargo por sus flores), un arbusto (rosal) o una planta herbácea (Lavanda).

Pero además, de tratarán las plantas culinarias o condimentarias, que son aquellas que se utilizan en la cocina, para condimentar guisos, sopas, ensaladas, postres y salsas, tales como: albahaca, laurel (árbol), menta, orégano, perejil, romero (arbusto), salvia, tomillo. La mayoría de plantas condimentarias son también plantas aromáticas.

En este taller, aunque no es su objetivo principal, se darán algunas pinceladas básicas sobre las plantas medicinales, que son aquellas que tienen propiedades curativas en alguna de sus partes (hojas, flores, semillas, raíces, etc.) y sirven para calmar, combatir o, incluso, curar enfermedades. Hay miles de especies que se pueden considerar medicinales, tanto árboles, arbustos como herbáceas. Hay quien dice, que todas las plantas tienen propiedades medicinales por una razón u otra. Se usan en forma de infusiones, cataplasmas, etc.

Más información e inscripción llamando al teléfono 679 536 237 (Comisión de Formación de LA VINCA EeA).