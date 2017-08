Greenpeace ha vuelto a unirse a la pasión que solo el arte puede lograr, para sensibilizar al mundo sobre los problemas medioambientales que nos amenazan. En un increíble vídeo la famosa paracaidista acróbata Anastasia Barannik danza en el aire en caída libre al son de un piano y jugando con las nubes al pasar. En solo un minuto la grabación te envuelve de lleno en esa delicada atmósfera que pide que salvemos. Se trata de la última campaña de la organización ecologista para concienciar sobre la importancia de mantener un aire limpio y sobre las consecuencias de la contaminación y el cambio climático.

Barannik, protagonista del vídeo, vice campeona de paracaidismo en Rusia y experta en saltos acrobáticos ha declarado “Puedo apoyar haciendo una actividad que amo y llamar así la atención hacia un serio problema global, la contaminación del aire”. Respecto al rodaje ha comentado “Ha sido muy interesante trabajar con Greenpeace. Son muy profesionales y he hecho lo mejor que he podido por una causa importante. Es muy motivador y he ido hasta mis límites”.

Igor Kalinin, el campeón mundial en lanzamiento en paracaídas ha sido el videógrafo encargado de rodar el vídeo y el proceso que ha seguido es similar a los usados en los cortos o largometrajes, con muchas tomas y con un largo desarrollo de las imágenes y las composiciones que buscan lograrse.

Por un aire limpio

Los mayores retos medioambientales a los que se enfrenta el mundo en estos momentos son la contaminación y el cambio climático, dos problemáticas que van de la mano.

El modelo enerǵetico responsable del cambio climático contamina gravemente: según los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente respirar aire contaminado provoca más de 30.000 muertes prematuras en España cada año. Numerosos estudios demuestran que la contaminación del aire pone en peligro la salud, sobre todo la de la infancia y las personas mayores.