En la mañana del viernes 13 de octubre de 2017 se ha abierto el plazo de inscripción para el Taller de “INICIACIÓN A LA ELABORACIÓN DE EXTRACTOS VEGETALES PARA LA HUERTA-JARDÍN EN EL HOGAR”, y las personas interesadas en asistir al mismo pueden inscribirse llamando al teléfono 679 536 237 o por correo electrónico a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El coste de dicho Taller es de 10 €, para los materiales del mismo, y se celebrará en la Casa de la Cultura de Arucas, en horario de 18.00 a 20.30 horas, durante la tarde del próximo viernes 27 de octubre del actual.

El Taller será impartido por la Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural y Monitora Medioambiental Rita Rodríguez Sosa, continuando con el enfoque de agricultura ecológica, acercándose al mundo de los extractos para tratar plagas y carencias que pueden afectar a nuestros cultivos de hortalizas en el hogar y las maneras ecológicas de defenderse de plagas y enfermedades. La enseñanza será de manera directa y muy participativa y práctica.

Los extractos vegetales son productos realizados a base de sustancias producidas por las plantas. Se utilizan para potenciar la fortaleza y vigor de las plantas, así como para repeler o suprimir plagas y enfermedades. Su eficacia depende de muchos factores, no todos ellos controlados totalmente; es por ello que los resultados pueden ser variables, en función del estado del cultivo, las condiciones de extracción, la calidad de la planta de la cual se extrae la sustancia, etc. Muchas pueden favorecer los mecanismos de defensa de las plantas, reforzando la pared celular, o con sustancias inhibidoras de los patógenos, sobre todo en condiciones de estrés (falta de agua o nutrientes, ataques fuertes de insectos, etc. De todos éstos temas y de cómo se elaboran algunos de éstos extractos es de lo que se tratará en este nuevo Taller.

Esta actividad está organizada por LA VINCA Ecologistas en Acción, contando con la colaboración de Jardinería y Huertos Rita Rodríguez Sosa y la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arucas.

En palabras de José Raúl Díaz (Presidente de La Vinca EeA) “con esta actividad pretendemos continuar con la difusión entre la población de la necesidad de la protección de la naturaleza, así como de acercar el cultivo ecológico y natural de hortalizas de manera sencilla en el hogar, como fuente de relajación y ocio de la población, y también como posibilidad de obtener productos frescos y sanos de manera económica”.

Más información e inscripción llamando al teléfono 679 536 237 (Comisión de Formación de La Vinca EeA).