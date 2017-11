Con el lema ‘Recuperemos la cumbre’, la tradicional jornada del Día del Árbol organizada por el Cabildo y el Grupo Montañero Gran Canaria reunirá este domingo a cerca de mil personas para reforestar la zona más afectada por el incendio del pasado verano.

Este millar de voluntarios plantarán en torno a tres mil árboles entre cedros, pinos, almendreros y castaños en una superficie de tres hectáreas de monte público.

“Esta jornada sirve, sobre todo, como día de puertas abiertas para que la ciudadanía se acerque y conozca la labor que hacen las instituciones en la conservación del entorno natural, así como el papel que puede cumplir cada persona de manera individual en esa tarea compartida, una función que empieza por no contaminar más de lo necesario”, manifestó el consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez.

En ese sentido, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que no usen su coche particular para subir a la zona, “fundamentalmente por una cuestión logística pero, sobre todo, porque se trata de reducir la huella de carbono y, siendo una acción ecológica, no se entendería que generase más contaminación en vez de menos”, reflexionó.

Para ello, el Cabildo ha habilitado un servicio gratuito de guaguas y un sistema de inscripción previa a través de la web www.grancanaria.com o llamando a la Oficina de Información y Atención Ciudadana, la OIAC, al 928 21 92 29. Las plazas son limitadas. La salida de las guaguas será a las 9.00 horas desde la Fuente Luminosa de la capital grancanaria y a la misma hora también desde el municipio de Arucas, en un punto por concretar, y el Cabildo está a la espera de otros municipios para programar más salidas de guaguas.

Será en las guaguas donde se hará entrega a los participantes de las camisetas acreditativas, la información necesaria, la bolsa del tentempié y el material de trabajo imprescindible, por lo que la organización ruega que quien quiera participar se inscriba previamente y acuda en guagua.

Para esta edición, la Consejería de Medio Ambiente plantea la necesidad de plantar árboles de especies nativas adaptadas a la zona de cumbre, como cedros y pinos canarios, pero también frutales agroforestales como castaños, nogales, higueras o almendros, ya que en caso de incendio hacen que el fuego se propague más lentamente que con la vegetación arbustiva que se da en los cauces de barranco y las zonas de cultivo o ganaderas abandonadas.

La creación de un paisaje mosaico formado por pastos para el ganado, zonas de cultivo, bosques abiertos (dehesas), junto a los pinares y los bosques de laurisilva, puede convertirse en un ejemplo de equilibrio que convierta a Gran Canaria en modelo de gestión eficiente del bosque y las zonas rurales.

El Día del Árbol 2017 se complementa con charlas y talleres educativos, así como la instalación de diferentes espacios con información sobre voluntariado ambiental, los proyectos LIFE desarrollados en coordinación con la UE para la conservación y protección de la naturaleza, la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, la prevención de incendios forestales, la correcta gestión de los residuos, la labor del Jardín Canario y el trabajo diario de los agentes de Medio Ambiente.

Jornadas forestales

La jornada del Día del Árbol se enmarca cada año en la programación del Noviembre Forestal, un programa de actividades que tiene como grandes hitos esta jornada de voluntariado y también la celebración de las Jornadas Forestales, que este año cumplen su edición número 24.

Las Jornadas Forestales de Gran Canaria impulsan y acogen, del 15 al 17 de noviembre, a su vez, el XVII Encuentro de Viveristas productores de Planta Canaria, punto de reunión anual de los profesionales en la producción de planta canaria de las islas.

Dentro de la programación de las Jornadas, este martes 14 de noviembre tendrá lugar un encuentro de trabajo en la Finca de Osorio con la educación ambiental forestal como materia de análisis, una reunión que forma parte de la variada agenda de acciones programadas este mes para hacer el mundo forestal más visible y reconocible para la ciudadanía.