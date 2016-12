Con la ruptura del pacto de Gobierno regional que va a dar mucho de sí, comienza la función ya que CC no cuenta con mayoría para gobernar en solitario. El PP ha dicho que al menos de momento, no entrará en el Gobierno, por lo que nuevo pacto, a la vista no hay. Está la opción de todos contra los nacionalistas de toda la vida, que también puede ser, y para rematar la faena está la situación de Cabildos y ayuntamientos, que pueden verse afectados muy seriamente por la ruptura del Gobierno regional. Así que la función política el próximo año va a estar muy entretenida por estas ínsulas.