Pues al final apareció el lobo y el pacto de Gobierno regional se rompió, con cese anunciado de los consejeros socialistas. Los consejeros socialistas abandonaron el consejo de Gobierno al no aceptar una vez más, el reparto de los fondos FDCAN, y Clavijo los cesó sobre la marcha, rompiendo el pacto y quedándose solo en las tareas gubernativas. Clavijo no ha entendido que no tiene mayoría en el parlamento, por lo que al querdarse sin socios, lo va a tener muy cuesta arriba.