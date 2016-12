El grupo socialista en el parlamento canario no está por la labor de encumbrar a la defenestrada vicepresidenta del Gobierno canario, Patricia Hernández. Según se dice, son muchos los que no quieren que coja la portavocía parlamentaria, ya que está marcada por su año y medio de socia de Clavijo, y saben los socialistas que ese mérito va más en contra que a favor. Así que toca buscarle sitio para que esté contenta y no asome la cabeza durante un tiempo.