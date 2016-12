Dicen en el PP canario que no están ni con unos ni con otros en eso de un nuevo Gobierno regional. Es decir, que a CC se le puede atragantar el gobierno en minoría y que el PSOE no las tiene todas consigo en eso de una moción de censura a Clavijo y en un gobierno alternativo. No están ni con unos ni con otros pero a la vez pueden estar con los unos o pueden estar con los otros, y por eso, en el PP isleño están pasándoselo en grnde porque los tiene a todos comiendo en la palma de su mano.