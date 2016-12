No nos equivocamos y la verdad es que en este asunto nos hubiera encatado estar equivocados. Lo decimos en relación a que hace unos días decíamos que nos daba en la nariz que estábamos ante un nuevo incumplimiento viario con La Aldea en eso de la apertura del primer tramo de la nueva carretera este viernes, y efectivamente teníamos razón, hay incumplimiento y el tramo no se abre este viernes. Los políticos con su traje y chaqueta y sus buenos sueldos públicos, siguen incumpliendo con el pueblo aldeano, y ya es paciencia de las grandes, más que Matusalén, la de los aldeanos, a los que no les va a quedar otra que rebelarse bien rebelados porque ya está bien de tanto pitorreo político, del que no se escapa ninguna sigla política, dicho sea de paso.