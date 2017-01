Comenzamos un año nuevoa pero hay cosas que no cambian y que parecen que no van a cambiar. Y es que en el primer día de 2017, una mujer falleció víctima de la violencia de género, la primera de este año y seguro, tal y como pinta la cosa, no será la última. Estamos ante una auténtica lacra y es hora ya que de que los políticos se lo empiecen a tomar en serio.