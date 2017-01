El VI Congreso de Coalición Canaria se celebrará los días 25 y 26 de marzo de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria , y tal y como está el patio en la ática coalición, son muchos los que piensa que con Paulino se estaba mucho mejor. En un año y medio, Fernando Clavijo, ha conseguido que el poder ático esté muy cuestionado, y por lo tanto se espera que ese congreso sea muy movidito, ya que islas como Lanzarote y Fuerteventura no están nada contentas con la gestión de Clavijo. Vamos, que si saben que esto es lo que iba pasar, muchos en la ática coalición no harían lo que hicieron en su momento, es decir, defenestrar a Paulino para poner a un alcalde presidente, que no sale de alcalde y no sabe ser presidente.