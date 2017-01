El consejero cabildicio expulsado de Podemos, Juan Manuel Brito, ha dicho que a su formación política "le urge una renovación" tanto en Canarias como en el Estado, y asegura que es "pesimista" en este sentido. Y pesimista no es él sólo, sino todos, porque si está convencido de la renovación que tanto reclama, lo único que puede hacer para demostrar que no es lo mismo, es poner su dimisión sobre la mesa. Esa es la línea que marca la diferencia entre lo que se es de verdad y lo que es ser más de lo mismo. Si no se asume que uno está en un partido y cuando ese partido le retira la confianza solo cabe la dimisión, se es exactámente lo mismo que lo que se denuncia. Lo dicho, más de lo mismo.