El Psoe isleño no puede ahora hacerse el nuevo y venir como el que llega de visita y no estaba enterado de nada, porque simplemente, no cuela. Desde hace tiempos estaban avisasos de que la ática coalición le estaba haciendo la cama política bien hecha, y ellos porque quisieron estar en Belén con los pastores, no quisieron darse por aludidos. Han jugado mal las cartas, teniendo cartas ganadoras, y ese mal juego solo se debe a la ineptitud más que demostrada de los jugadores socialistas, por lo que ahora no caben lamentos ya que ellos solos, son culpables y responsables de su mal juego político.