Los datos del desempleo en la comarca norte, son una de cal y otra de arena. Y es que si el 2016 terminó en este norte norteño con menos parados, no es menos cierto que la calidad de los trabajos no es para echar voladores. Los sueldos son mínimos y las condiciones laborales exigentes, una realidad que afecta no solo a esta comarca sino a todo el país en general. Hay menos desempleados pero lo de un trabajo digno como que es misión imposible de lograr.