Si el primer tramo de la nueva vía aldeana no estará en condiciones el próximo mes de febrero, no se pude mantener durante meses ese protocolo de paso dos veces al día, porque los efectivos de seguridad no pueden estar meses y meses en esos menesteres. Así las cosas, vamos a ver por donde sale el nuevo cuento político para tener los ánimos aldeanos en calma, ya que será muy difícil que una nueva trola cuele a estas alturas, y más cuando los ojos ciudadanos han visto de primera mano como está la obra. Y la pregunta del millón ¿ cómo es posible que un primer tramo viario que tenía que estar finalizado hace años, esté al día de hoy como está?. Esperamos la respuesta política si son capaces de darla.