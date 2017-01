Nos cuentan que por la reunión de los familiares de usuarios del centro de día de Barrial del Gáldar, apareció el concejal del área sin estar invitado y no precisamente de buen talante. Si esto es así, sería alucinante y daría medida del plan en el que están los mandamases galdenses, que no es otro que el de dueños del cortijo y no en el de servidores de lo público, que es lo que son aunque no les entre en cabeza.