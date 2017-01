Pues comienza el nuevo año con revolturas políticas por este norte, norteño, que dicho sea de paso, estaban cantadas desde hace meses. Y es que en la villa marinera era un secreto a voces eso de las malas relaciones en el seno de ALPA con el edil Javierl Gil. Hay que resaltar que el citado edil, expulsado ahora de la formación política con la que se presentó a las elecciones municipales, no se ha cortado en poner comentarios en las redes sociales,cuestionando actos como la presentación del programa de las Fiestas de Las Nieves, asegurando que no se contó con él para estar en la mesa presidencial, por lo que desde finales de julio, principios de agosto y hasta mucho antes, se sabía que había problemas serios que ahora se zanjan con una expulsión y un cese. Hay que aclarar, por si más de uno lo piensa, que según la Ley Electoral, lo de una moción de censura en la villa marinera, ahora mismo, no tiene cabida.