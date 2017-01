Los mandamases municipales galdenses salen ahora con que el pasado mes de julio demandaron a la entidad bancaria que les vendió el producto bancario, pero bien que se lo han callado, ya que solo han informado cuando no han tenido más remedio que hacerlo. Y claro esa callada municipal da mucho que pensar, sobre todo porque el estropicio viene del año 2004, y de todos es sabido que el regidor mandamás, es muy dado a culpabilizar al alcalde de la época. Sin embargo ahora ni lo menta, quizás porque hasta octubre de 2004 su partido formó parte de aquel Gobierno, y quizás, porque el concejal de Hacienda de ese entonces era precisamente también benerrista, y lo fue hasta que fueron expulsados y no queda claro si fue o no fue uno de los que firmó la compra de ese producto tan dañino para las arcas municipales..