Si nos ponemos a bucear en la hemeróteca nos encontramos con una ristra de operaciones de créditos realizada por el Consistorio galdense con la misma entidad bancaria que ahora se denuncia, y esas operaciones son posteriores al 2004, y según se decían, la gran mayoría de ellas por no decir todas, suponían un ahorro para las arcas municipales. Con lo que ha salido a la luz es para poner a analizar todas esas operaciones que son unas cuantas para no llevarse sorpresas desagradables, que visto lo vistó, está claro que en operaciones financieras los mandamases no están muy duchos que se diga.