Si el todavía primer teniente de alcalde marinero pretendía hacer temblar los cimientos del pacto de gobierno con su anuncio de renuncia a seguir siendo mandamás municipal, el objetivo no lo ha logrado y tiene una mala jugada en sus cartas. Tiene una mala jugada porque no cabe una moción de censura y también la tiene, la mala jugada, en eso del control plenario, ya que tiene que leerse muy bien la letra menudita de lo que la Ley electoral establece para las ediles no adscritos y así comprenderá que su margen de maniobra es más bien cortito y que eso de meter bajo yugo a los gobernantes lo tiene muy cuesta arriba.