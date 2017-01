El regidor galdense aprovechó el pleno de este jueves, para dar las explicaciones plenarias sobre la polémica swap, lo que está muy bien, ya que aunque tarde, por fin en pleno municipal se pudo escuchar la versión gubernamental sobre este producto bancario tóxico. Pero esas explicaciones más que aclarar lo que ha pasado, generan muchas más dudas. La primera es por qué el regidor sigue sin dar nombres de responsables cuando si los da para exculpar, y la segunda por qué en el 2014 no se informó. La tercera es por qué no se informó en el 2016, cuando se presentó la demanda, la cuarta por qué no se informó del informe de la Audiencia de Cuentas, y la quinta duda que nos surge es como demontres un ayuntamiento paga y dos años después de haber pagado, reclama lo pagado. Lo dejamos aquí, ya que las dudas, muchas dudas, después de oir al regidor, nos asaltan.