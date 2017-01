En su alocución plenaria sobre el asunto de la swap, el regido del Guanartemato, aseguró que ningún técnico municipal estaba preparado para ver el daño de este producto bancario que adquirió el Consistorio galdense. Pero la cuestión en sí no es si estaban preparados o no, sino si se consultó algún técnico, y visto lo visto, como parece ser que en secretaria municipal, según sabemos, no existe el expediente de esa adquisición, nos da que ni tan siquiera se tomaron la molestia de preguntar, por lo que menos golpes de pecho y más asumir que se cometieron graves errores, quedando claro que en su día, no estaban ni tan preparados ni compremetidos como aseguraron.