El presi cabildicio se ha hecho el remolón en eso de echar del Gobierno insular al consejero expulsado de Podemos, pero al final, al presi no le quedará otra que entrar por el aro. Y es que le guste o no le guste, el pacto es con Podemos y no con Brito, y como ejemplo tiene el de su propia formación política en la villa de Agaete. Así que no vale exigir a otros con los que pactamos, lo que cuando nos llega el turno no estamos dispuesto a hacer.